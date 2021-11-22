Показувала середній палець: на Волині дівчина влаштувала фотосесію на могилах (фото)

У Володимирі-Волинському дівчина влаштувала на цвинтарі фотосесію. На фото видно, що вона сіла між могилами та показувала середній палець.
Про це повідомляють на Facebook-сторінці Твій Володимир".
Подробиці
У соцмережах з'явилось фото дівчини, яка влаштувала фотосесію на могилах.
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"Користувачі звертаються з проханням розмістити фото, на яких жителька Володимира-Волинської громади поглумиться над могилою родичів знайомих", – написано під фото.
Фотографувалася дівчина вночі. Потім ці фото вона розмістила в Instagram.
"Я не вб'ю тебе, бо це з тобою шалено весело", – написала під фото дівчина.
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