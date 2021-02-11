Поліція затримала підозрюваних в оскверненні пам'ятника Бандері у Львові

Нацполіція затримала двох осіб, яких підозрюють в тому, що вони облили фарбою пам'ятник Степану Бандері у Львові.

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Про це в Facebook повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Як повідомив Козицький, за місцем проживання підозрюваних проведені обшуки та вилучено речові докази, що підтверджують їх провину.

Також зараз проводиться розшук особи, яка може бути вірогідним замовником злочину.

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Як повідомили в Нацполіції, затримані – уродженці Хмельницької області, студенти одного з львівських навчальних закладів віком 19 та 24 роки. Незабаром суд обере їм запобіжний захід.

Нагадаємо, акт вандалізму було скоєно в ніч з 4 на 5 лютого.

Незабаром після події мер Львова Андрій Садовий заявив, що пам'ятник буде очищено в найближчі години.

Як відомо, раніше президент Володимир Зеленський не став однозначно відповідати щодо свого ставлення до голови ОУН Степана Бандери.

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