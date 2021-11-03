Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Поліомієліт на Закарпатті. Захворіли вже п'ятеро дітей – усі невакциновані

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
3 листопада, 18:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні побільшало випадків поліомієліту – багато батьків аргументують відмову від вакцинації релігійними переконаннями
В Україні нові випадки поліомієліту
В Україні нові випадки поліомієліту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Закарпатській області вже у п'ятьох дітей підтвердили поліомієліт. Усі хворі не були вакциновані.

Про це повідомляє епідеміолог Закарпатської області Вікторія Тимчик у коментарі "BBC News Україна".

Реклама

За її словами, ще четверо дітей захворіли після того, як вірус зафіксували у 12-річної дівчинки. Однак заразилися не від неї, а від хворої дитини із Рівненської області. Медики із етичних міркувань не називають, звідки інфіковані.

Директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний розповів, що на Закарпатті всього 49% дітей щеплені від поліомієліту. Він пов'язує це з діяльністю супротивників вакцинації. За словами чиновника, багато відмови батьки аргументують релігійними переконаннями.

Що це за хвороба?

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Воно поширюється від людини до людини через фекалії та слину. Найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п'яти років.

Реклама

Поліомієліт може спричинити параліч на все життя, а іноді й призвести до смерті. Ліків від хвороби не існує, рятує лише вакцинація.

Симптоми :

  • Жодних характерних симптомів – без будь-яких проявів хвороба протікає у понад 70% випадків, що робить її особливо небезпечною для оточуючих.
  • Грипоподібні симптоми – лихоманка, головний біль, біль у животі та горлі, нудота та блювання – протягом кількох днів може виявлятися один або декілька з них.
  • Двигуни – сильний біль у уражених м'язах і рухові розлади аж до повного паралічу, який може розвинутися за кілька годин.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

3 листопада 1991. В Києві відбувся Собор Української Православної церкви, на якому ухвалене звернення до патріарха Московського і всієї Руси.

Зануритись у той день
Stop Fake
Вакцини не діють проти штаму "Дельта"?
Дізнатись правду
Короновірус за тиждень

153 353

захворіло за тиждень в Україні

+5%

ТОП-компанії
Податковий рекорд телеком-ринку
Що можна зробити на ці гроші
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Вакцинація
Станом на 2 листопада 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 596 587
Люди, які отримали мінімум одну дозу
10 682 750
Всього введених доз 18 279 337
Детальніше
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
ТОП-матчі

Реал

Сьогодні

19:45

Шахтар

1.24

7.00

14.5

Зоря

Завтра

19:45

ЦСКА Софія

2.09

3.52

3.42
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,18
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
34,18
31,75
29,65
18,29
35,99
33,40
31,89
18,97
35,99
33,20
32,06
18,66
35,99
33,40
31,89
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.29

Російський рубль (₽)

0.3664

Євро (€)

30.49

Мільярди
Найдорожчий бізнес у світі
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Дивись карту супер-компаній
Якою буде погода у листопаді
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Комаровський в темі
Які протипоказання до вакцинації від COVID-19
Запитай у лікаря
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
WOW-news
Imagine Dragons їдуть до Києва
Коли відбудеться концерт
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Осінь у великому місті
Головні концерти листопада
Спланувати дозвілля
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти