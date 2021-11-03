Поліомієліт на Закарпатті. Захворіли вже п'ятеро дітей – усі невакциновані

В Україні побільшало випадків поліомієліту – багато батьків аргументують відмову від вакцинації релігійними переконаннями

В Україні нові випадки поліомієліту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Закарпатській області вже у п'ятьох дітей підтвердили поліомієліт. Усі хворі не були вакциновані.

Про це повідомляє епідеміолог Закарпатської області Вікторія Тимчик у коментарі "BBC News Україна".

Реклама

За її словами, ще четверо дітей захворіли після того, як вірус зафіксували у 12-річної дівчинки. Однак заразилися не від неї, а від хворої дитини із Рівненської області. Медики із етичних міркувань не називають, звідки інфіковані.

Директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний розповів, що на Закарпатті всього 49% дітей щеплені від поліомієліту. Він пов'язує це з діяльністю супротивників вакцинації. За словами чиновника, багато відмови батьки аргументують релігійними переконаннями.

Що це за хвороба?

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Воно поширюється від людини до людини через фекалії та слину. Найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п'яти років.

Реклама

Поліомієліт може спричинити параліч на все життя, а іноді й призвести до смерті. Ліків від хвороби не існує, рятує лише вакцинація.

Симптоми :