Поліомієліт на Закарпатті. Захворіли вже п'ятеро дітей – усі невакциновані

У Закарпатській області вже у п'ятьох дітей підтвердили поліомієліт. Усі хворі не були вакциновані.
Про це повідомляє епідеміолог Закарпатської області Вікторія Тимчик у коментарі "BBC News Україна".
За її словами, ще четверо дітей захворіли після того, як вірус зафіксували у 12-річної дівчинки. Однак заразилися не від неї, а від хворої дитини із Рівненської області. Медики із етичних міркувань не називають, звідки інфіковані.
Далі по темі
Директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний розповів, що на Закарпатті всього 49% дітей щеплені від поліомієліту. Він пов'язує це з діяльністю супротивників вакцинації. За словами чиновника, багато відмови батьки аргументують релігійними переконаннями.
Що це за хвороба?
Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Воно поширюється від людини до людини через фекалії та слину. Найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу та воду. Найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п'яти років.
Поліомієліт може спричинити параліч на все життя, а іноді й призвести до смерті. Ліків від хвороби не існує, рятує лише вакцинація.
Симптоми :
- Жодних характерних симптомів – без будь-яких проявів хвороба протікає у понад 70% випадків, що робить її особливо небезпечною для оточуючих.
- Грипоподібні симптоми – лихоманка, головний біль, біль у животі та горлі, нудота та блювання – протягом кількох днів може виявлятися один або декілька з них.
- Двигуни – сильний біль у уражених м'язах і рухові розлади аж до повного паралічу, який може розвинутися за кілька годин.
Читайте також: