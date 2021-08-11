Пішли на рибалку: на Закарпатті за допомогою пожежної машини врятували з річки малюків (відео)

У Міжгір’ї діти опинилися посеред гірського потоку, дорослі не змогли нічого вдіяти і звернулися до рятувальників ДСНС

У гірській річці мало не потонули маленькі діти / колаж "Сьогодні"

У Хустському району Закарпатської області хлопчики п'яти-шести років під час риболовлі на бурхливій гірській річці опинилися у воді і не змогли самостійно звідти вибратися. Через сильну течію їм не могли допомогти і дорослі – вони викликали рятувальників.

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Про це повідомила прес-служба ДСНС в Twitter.

Небезпечний інцидент стався в селищі Міжгір'я на гірській річці Ріка близько 20:20 вечора 11 серпня. Рятувальники теж не змогли самостійно дістатися до дітей, які опинилися посеред сильних потоків. Їм довелося задіяти пожежну машину.

На розміщеному рятувальниками відео видно, як пожежна машина насилу їде прямо через гірський потік. Коли вона нарешті під'їжджає до дітей, рятувальники по одному витягують їх із річки.

"На р. Ріка під час риболовлі у воді опинилося 3 дітей (2015-2016 р. н.), які не могли самостійно дістатися берега. Діти врятовані та доставлені на берег у задовільному стані", – йдеться у повідомленні ДСНС.

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Жертвами небезпечних річок постійно стають не лише діти, а й дорослі: