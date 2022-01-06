Наслідки негоди на Закарпатті: кому ще потрібно готуватися до повені (відео)

На Закарпаття продовжує прибувати вода.Греблі зруйновані, будинки підтоплені, а рятувальники
працюють без перерви. Також шукають зниклого 14-річного хлопця, якого забрало течією.
Пропав підліток через негоду
Бурхлива течія затягла юнака на Рахівщині. Він їхав на підводі разом із товаришем, коли
великою водою їх змило в річку разом із кіньми. 25-річний чоловік вибрався. А ось Богдана, якому лише 14 років, понесло далі.
Пошукові роботи продовжуються досі, але річка сильно розлилася.
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"Вона має ширину від 60 до 100 метрів, а висота води до 1,5 метра. Ми обходимо берегами, а потім, коли вода спаде, залучатимемо водолазне відділення", – каже начальник ГУ ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак.
Вода затоплює будинки
Своїх дітей Іван Новаковський відправив до родичів. Він боїться залишати їх удома, тому що вода прибуває дуже швидко.
У будинку чоловіка вона з'явилася вранці, хоча з ночі вже не було дощу. Недалеко прорвало
дамбу та будинки почало підтоплювати. Ще о 7-й ранку було сухо, а зараз майже весь двір у воді. Затопило 4 кімнати цокольного поверху.
Такого давно не було
Місцеві не пам'ятають такої повені ще з 2003 року.
"Дамби ще стримували все добре. А потім прорвало у двох місцях. Ми загнали трактор, який розганяв воду", – розповідає місцевий житель Адрій Ісаак.
Скільки постраждало людей
Негода застало 39 населених пунктів. Через велику воду без газу можуть залишитися понад 3 000 закарпатців.
"Через річку йде 600 метрів повітряного газопроводу. Вже одна опора змита водою. На другу зібралося чимало дерев", – додає начальник ГУ ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак.
У гірських районах області рівень води у річках уже знизився. До біди тепер готуються Берегівський та Хустський райони. Саме туди рухається непогода.
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