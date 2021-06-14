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Посеред літа Карпати засипало снігом – фото

14 червня 2021 9:15

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Опади помітили на горі Піп Іван Чорногірський – фото засніжених Карпат

У понеділок, 14 червня, у високогір'ї Карпат знову засніжило. Температура у горах опустилася до 0 градусів.

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Про це повідомив Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Аномальну погоду сфотографували на горі Піп-Іван Чорногірський на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей. Станом на 07:00 там було хмарно і йшов сніг.

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"Вітер південно-західний 11-12 м/с, температура повітря 0 градусів за Цельсієм", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у понеділок, 14 червня, дощі накриють більшість областей. Менше опадів буде хіба що на заході країни. А ось на сході потеплішає до +27.

Крім того, раніше в Одесі пройшла потужна злива. Вона тривала всього 15 хвилин, але встигла затопити вулиці міста. Автомобілі практично тонули в калюжах, а на вулиці Середньофонтанській текли потоки води.

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