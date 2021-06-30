Повалені дерева і води по коліно: у Львові пронеслася друга за тиждень буря (фото, відео)

Електротранспорт у місті поки не курсує, оскільки у зв'язку з негодою вимкнено струм

У Львові вдруге за тиждень пройшла сильна злива, яка супроводжувалася справжньою бурею. Вітер валив дерева і зносив дахи, а деякі вулиці міста перетворилися на річки.

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Про це повідомив кореспондент "Сьогодні".

Повалені дерева у Львові / Фото: Сьогодні

Крім того, за словами заступника міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, у зв'язку з негодою вимкнено струм, тому електротранспорт тимчасово не ходить.

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На фото і відео з міста видно, як люди насилу пробираються через повалені величезні дерева і ходять майже по коліно у воді.

/ Фото: Сьогодні

У міськраді Львова також повідомили, що відбулося засідання оперативного штабу та комунальні служби розпочинають ліквідацію наслідків негоди. Зараз збирають інформацію про завдану шкоду.

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"Станом на зараз маємо підтоплення на деяких вулицях, маємо повалені дерева, пошкоджені дахи", – йдеться в повідомленні.

/ Фото: Сьогодні

Жителів Львова просять бути обережними, не ставити авто біля дерев або в небезпечних місцях.

"Коли бачите погіршення погодних умов, то краще залишатися вдома, щоб захистити себе і своє майно", – порадила Ірина Маруняк.

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Інформація про наслідки негоди ще уточнюється.

Нагадаємо, у Львові в п'ятницю, 25 червня, також пройшла сильна буря. Тоді вітер повалив дерева і зніс літні тераси і дахи будинків. Через шторм перестав ходити весь електротранспорт, а машини по місту вросто "пливли".

Днями негода накрила також Дніпро – місто засипало градом розміром з перепелине яйце. Грозу супроводжували гуркіт грому і блискавки.