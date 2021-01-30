Поскаржився на сусідів та отримав штраф: у Луцьку копи покарали чоловіка

У Луцьку покарали чоловіка, який викликав поліцію, аби вгамувати сусідів-бешкетників. Натомість саме на нього склали адмінпротокол.

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Як ідеться в новинах "Сьогодні", чоловік хотів вгамувати гучну гулянку поверхом вище. Та сусіди відбулися лише усним зауваженням. Натомість Олександру Гаврилюку виписали штраф у 255 гривень – бо в під'їзді був без захисної маски.

"Я їм представився, показав документи. А вони мені пояснювали, що ця ситуація не вимагає… ну, тобто, не хотіли виконувати свої обов'язки. Натомість вони мені вирішили помститися, склавши на мене протокол", – запевняє Олександр.

Чоловік написав скаргу на поліцейських, погрожував подати до суду. За кілька днів йому надіслали відповідь.

"Надійшов лист, що ці патрульні поліцейські неодноразово змушували мене надягти маску. Тобто, я відмовлявся її надягнути. А було навпаки. За їхньою першою вимогою я вже одягнув маску", – стверджує лучанин.

"Сьогодні" звернулися до юристів. Виявляється, за роз'ясненнями МОЗу під'їзд будинку вважають громадським місцем. Тому маску там носити треба обов'язково, але юристи кажуть – чіткої законодавчої бази щодо цього немає і трактувати це можна в обидва боки.

Після консультації з юристами, і чергового візиту Олександра у відділення, поліція скасувала штраф. Але звільнили тільки від сплати штрафу, а ось адміністративне правопорушення за Олександром залишилося.

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Олександр знову планує звертатися до суду, щоб офіційно скасували "адмінку".

Нагадаємо, у Полтаві вибухнув скандал, коли покупцеві у магазині не продали хліба, бо він був "не у тій масці".

Як відомо, маску або респіратор обов'язково носити в громадських місцях і транспорті, від листопада минулого року порушення українців чекає штраф – до 255 гривень.

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