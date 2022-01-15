При сходженні на Говерлу загинув турист, ще двох намагаються врятувати

Туристи отримали травми різних ступенів важкості. Рятувальники вже надають їм допомогу

Для пошуково-рятувальних робіт залучали мобільно-оперативну групу / Колаж "Сьогодні"

При сходженні на гору Говерла в Івано-Франківській області загинув один турист. Ще двоє людей отримали травми.

Про це повідомляє ДСНС України.

Що відомо

Сьогодні, 15 січня, об 11:15 під час сходження на гору загинула 1 людина. Ще 2 туристів отримали травми різних ступенів важкості. Одного туриста із травмою ноги спускають із гори. До другого потерпілого вже прямують рятувальники.

Для пошуково-рятувальних робіт залучали мобільно-оперативну групу. Усього було задіяно 28 людей та 5 одиниць техніки.

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