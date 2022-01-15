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При сходженні на Говерлу загинув турист, ще двох намагаються врятувати

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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15 січня, 14:49
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Туристи отримали травми різних ступенів важкості. Рятувальники вже надають їм допомогу
Для пошуково-рятувальних робіт залучали мобільно-оперативну групу / Колаж "Сьогодні"
Для пошуково-рятувальних робіт залучали мобільно-оперативну групу / Колаж "Сьогодні"

При сходженні на гору Говерла в Івано-Франківській області загинув один турист. Ще двоє людей отримали травми.

Про це повідомляє ДСНС України.

Що відомо

Сьогодні, 15 січня, об 11:15 під час сходження на гору загинула 1 людина. Ще 2 туристів отримали травми різних ступенів важкості. Одного туриста із травмою ноги спускають із гори. До другого потерпілого вже прямують рятувальники.

Для пошуково-рятувальних робіт залучали мобільно-оперативну групу. Усього було задіяно 28 людей та 5 одиниць техніки.

Зниклого в Карпатах туриста знайшли мертвим

На Закарпатті знайшли тіло 50-річного чоловіка, який зникна гірській долині Руна.

Турист загинув під час катання на снігоході на гірській долині Руна Ужгородського району. Пошуки тривали весь час. Загалом залучалося 90 людей та 33 одиниці техніки. Для обстеження території зверху у повітря піднімали гелікоптер.

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