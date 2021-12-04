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Наказав роздягнутися і побив розпеченою кочергою: під Хмельницьким батько знущався з дітей

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 грудня, 07:43
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Рани у дітей помітили працівники школи, які звернулися до поліції
Батько знущався з дітей. Фото: колаж "Сьогодні"
Батько знущався з дітей. Фото: колаж "Сьогодні"

На Хмельниччині засудили 38-річного чоловіка, який бив розпеченою кочергою своїх дітей.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Хмельницької області.

Деталі НП

У травні 2021 року 38-річний чоловік наказав своїй 6-річній дочці та 8-річному синові роздягнутися. Після цього він побив дітей розпеченою кочергою.

Рани у дітей помітили працівники школи, які звернулися до поліції.

З численними опіками дітей одразу ж госпіталізували до лікувального закладу та передали під нагляд органів опіки та піклування. Нині їхній психологічний стан дещо покращився.

Діти через страх довго приховували, хто їх побив. Проте, коли вони мали повертатися додому, то про все розповіли, бо боялися агресора.

Суд виніс вирок

Чоловікові інкримінували ч.1 ст. 127 Кримінального кодексу. Його засудили до 4 років позбавлення волі.

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