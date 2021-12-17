Привіт з 90-х: під Хмельницьким злодії катували знайомого розпеченою праскою

За даними поліції, нападникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна

Чоловіка катували розпеченою праскою. Фото: колаж "Сьогодні"

У селищі Понінка Хмельницької області двоє злочинців напали на чоловіка та пограбували його. Зловмисники також завдали постраждалому тілесні ушкодження розпеченою праскою.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі НП

15 грудня до поліції надійшло повідомлення від чоловіка, що двоє його знайомих напали на нього та пограбували.

Як з'ясувалося, раніше засуджені місцеві жителі віком 28 і 33 років після розпивання алкоголю в будинку потерпілого напали на нього, завдали йому тілесних ушкоджень розпеченою праскою та викрали у нього телевізор. А після скоєного зникли у невідомому напрямку.

Злочинців затримали

Поліцейські встановили особи нападників та затримали їх. Під час обшуку у квартирі одного із затриманих правоохоронці виявили та вилучили викрадене майно.

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Один із злочинців. Фото: ГУНП України

Що загрожує зловмисникам?

За вчинене злочинцям може загрожувати до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Їм уже оголосили про підозру. Наразі слідство триває, встановлюються всі обставини.

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Розпечена праска. Фото: ГУНП України

Що кажуть у поліції та в якому стані постраждалий?

У поліції Хмельницької області розповіли подробиці жорстокого нападу на місцевого жителя. Як повідомили нам копи, двоє раніше судимих чоловіків напали на свого знайомого і завдали йому опіки розпеченою праскою, після чого відібрали у своєї жертви телевізор.

"Чоловіка катували розпеченою праскою, після чого забрали у нього телевізор. Техніку вони не продали. Сам же постраждалий зараз з опіком перебуває в лікарні", – повідомила спікер поліції Хмельницької області Інна Глега.

За даними поліції, нападникам загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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