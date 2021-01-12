Русский
$ 28,2
34,28
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Пробірки з кров'ю і даними пацієнтів: під Львовом знайшли звалище медичних відходів

12 січня, 18:33

Тетяна Очеретяна , Оксана Ротко

Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження

Під Львовом на купі будівельного сміття знайшли сотні пробірок з кров'ю і особистими даними пацієнтів.

Реклама

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Стихійне звалище житель Львова Олексій знайшов ще у травні. Тоді, за його словами, там було переважно будівельне сміття. Але через два місяці з'явилися ще й медичні відходи.

Після того, як Олексій опублікував відео у соцмережах, на місце приїхали екоінспектори і місцева влада. Але за п'ять місяців їх так і не прибрали. Про це він писав навіть у Кабмін, але там все переадресували місцевій владі.

Відео: Сьогодні

В обласній еко-інспекції виправдовуються, що у серпні зобов'язали селищну раду прибрати сміття і оштрафували на 250 гривень. Вони підозрюють, що вивозять відходи лікарні Львова, які економлять на утилізації.

В тренді
"Луцького терориста" визнали осудним – ЗМІ
Реклама

При цьому в сільраді заявили, що прибрали пробірки ще в серпні, це вже нове сміття. До того ж, каже місцева влада, щоразу повідомляють поліцію, коли виявляють новий мотлох.

Поліцейські ж кажуть, що вперше про проблему дізналися лише 8 січня через соцмережі. Вони відкрили кримінальне провадження, однак поки неясно, кого потрібно карати.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на нелегальне звалище медичних відходів на Сумщині звозили відходи з Києва.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

лікарні сміття звалище пробірка Львівська область

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Жодних застіль": на Львівщині жителі села відмовилися від поминокЗахід
Кілометрові затори та черги на підйомник: як у Буковелі
Кілометрові затори та черги на підйомник: як у Буковелі "дотримуються" локдаунуЗахід
У Буковелі все так, як і раніше. Натовпи людей і нескінченні черги на підйомники
У Буковелі все так, як і раніше. Натовпи людей і нескінченні черги на підйомникиЗахід
Мер міста в Івано-Франківській області помер від COVID-19
Мер міста в Івано-Франківській області помер від COVID-19Захід
"Газові" протести тривають. На Буковині проходять одразу три мітинги (фото)Захід
Напад лісорубів на активіста на Львівщині: з'явилися несподівані подробиці
Напад лісорубів на активіста на Львівщині: з'явилися несподівані подробиціЗахід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти