Пробірки з кров'ю і даними пацієнтів: під Львовом знайшли звалище медичних відходів

Під Львовом на купі будівельного сміття знайшли сотні пробірок з кров'ю і особистими даними пацієнтів.

Реклама

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Стихійне звалище житель Львова Олексій знайшов ще у травні. Тоді, за його словами, там було переважно будівельне сміття. Але через два місяці з'явилися ще й медичні відходи.

Після того, як Олексій опублікував відео у соцмережах, на місце приїхали екоінспектори і місцева влада. Але за п'ять місяців їх так і не прибрали. Про це він писав навіть у Кабмін, але там все переадресували місцевій владі.

Відео: Сьогодні

В обласній еко-інспекції виправдовуються, що у серпні зобов'язали селищну раду прибрати сміття і оштрафували на 250 гривень. Вони підозрюють, що вивозять відходи лікарні Львова, які економлять на утилізації.

Реклама

При цьому в сільраді заявили, що прибрали пробірки ще в серпні, це вже нове сміття. До того ж, каже місцева влада, щоразу повідомляють поліцію, коли виявляють новий мотлох.

Поліцейські ж кажуть, що вперше про проблему дізналися лише 8 січня через соцмережі. Вони відкрили кримінальне провадження, однак поки неясно, кого потрібно карати.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на нелегальне звалище медичних відходів на Сумщині звозили відходи з Києва.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама