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Затор на кілька кілометрів. Смертельна ДТП паралізувала трасу Київ – Чоп (фото)

20 липня 2021 14:33

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

В аварії загинула одна жінка – потерпілих із салону діставали рятувальники

Через ДТП трасою поки не проїхати. Фото: Патрульна поліція

Через ДТП трасою поки не проїхати. Фото: Патрульна поліція

У Львівській області на трасі Київ – Чоп зіткнулися два авто. У результаті ДТП одна людина загинула, четверо – травмовані. Зараз на дорозі утруднений рух.

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Про це повідомили в патрульній поліції.

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ДТП сталася неподалік села Дубина Стрийського району в обід 20 липня. За попередньою інформацією, водій Opel Vectra не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з Mazda 3.

На місці працювали рятувальники. Фото: Zaxid.net

В аварії загинула жінка, яка їхала в Mazda, ще четверо постраждали. Рятувальники за допомогою спецінструменту діставали людей з салону.

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Авто перетворилося на купу металу. Фото: Варта1
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Зараз на місці працюють поліцейські. Патрульні поки регулюють рух на цій ділянці траси. Зараз там затор з авто на кілька кілометрів.

Нагадаємо, у Луцькому районі Волинської області сталася масштабна ДТП. В аварії загинули три особи, у тому числі дитина, ще дев'ять постраждали.

Крім того, на Рівненщині в ДТП потрапив рейсовий автобус сполучення Київ – Вроцлав. До лікарні були направлені 23 особи.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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