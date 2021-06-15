Простоював п'ять років. На Буковині наближається до завершення будівництво дитсадка

Роботи активізувалися тільки після того, як садок включили в програму президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"

У Чернівецькій області в селі Опришени Глибоцької територіальної громади незабаром з'явиться сучасний дитячий садок, розрахований на 180 дітей. Об'єкт відноситься до розряду довгобудів, його почали будувати ще 5 років тому.

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Як повідомляється на офіційній сторінці Чернівецької ОДА у Facebook, роботи зі зведення садочку вже завершуються.

"180 дітей вже найближчим часом матимуть новий сучасний освітній простір", – йдеться в публікації ОДА.

Садок почали будувати ще п'ять років тому. Фото: facebook.com/CVoda

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Для завершення цього довгобуду Державний фонд регіонального розвитку виділив Глибоцькій територіальній громаді 11 млн гривень.

Нагадаємо, всього в 2021 році в Україні мають побудувати і реконструювати 70 дитячих садків та 95 шкіл.

Раніше ми повідомляли, що в 2021 році в Україні стартувала ще одна програма, ініційована президентом Володимиром Зеленським, – "Велика реставрація". В рамках цієї програми планується за три роки відновити 150 об'єктів культурної та історичної спадщини, а також прилеглу до них інфраструктуру.

Крім того, у Чернігівській області завершується ремонт на одному з об'єктів програми "Велике будівництво" – дорозі Р-67 Ніжин – Прилуки – Пирятин, яку не ремонтували 50 років.

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