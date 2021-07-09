Стрибала на батуті. У Рівненській області 6-річна дівчинка напоролася на штир (фото)

У Рівненській області шестирічна дівчинка стрибала на батуті і напоролася на металеву огорожу. На місце викликали рятувальників і медиків.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Інцидент трапився у місті Здолбунів на приватному господарстві. Дівчинка зачепилася рукою за загострений металевий прут огорожі. Самостійно дитину звільнити не змогли, тому викликали рятувальників і лікарів.
Працівники ДСНС розрізали прут і звільнили дівчинку, після чого передали бригаді швидкої допомоги. Про стан дитини поки нічого не відомо.
Нагадаємо, нещодавно в Києві хлопець під час поїздки на електросамокаті впав і напоровся на металевий паркан в області грудей.
Крім того, в минулому році в Одесі дитина на дитячому майданчику натрапила на штир і потрапила в реанімацію.