Стрибала на батуті. У Рівненській області 6-річна дівчинка напоролася на штир (фото)

У Рівненській області шестирічна дівчинка стрибала на батуті і напоролася на металеву огорожу. На місце викликали рятувальників і медиків.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

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Інцидент трапився у місті Здолбунів на приватному господарстві. Дівчинка зачепилася рукою за загострений металевий прут огорожі. Самостійно дитину звільнити не змогли, тому викликали рятувальників і лікарів.

Дівчинку оглянули медики. Фото: ДСНС

Працівники ДСНС розрізали прут і звільнили дівчинку, після чого передали бригаді швидкої допомоги. Про стан дитини поки нічого не відомо.

Нагадаємо, нещодавно в Києві хлопець під час поїздки на електросамокаті впав і напоровся на металевий паркан в області грудей.

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Крім того, в минулому році в Одесі дитина на дитячому майданчику натрапила на штир і потрапила в реанімацію.