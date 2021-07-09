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Стрибала на батуті. У Рівненській області 6-річна дівчинка напоролася на штир (фото)

9 липня 2021 15:30

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Працівники ДСНС розрізали штир огорожі і таким чином звільнили дитину

У Рівненській області шестирічна дівчинка стрибала на батуті і напоролася на металеву огорожу. На місце викликали рятувальників і медиків.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

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Інцидент трапився у місті Здолбунів на приватному господарстві. Дівчинка зачепилася рукою за загострений металевий прут огорожі. Самостійно дитину звільнити не змогли, тому викликали рятувальників і лікарів.

Дівчинку оглянули медики. Фото: ДСНС

Працівники ДСНС розрізали прут і звільнили дівчинку, після чого передали бригаді швидкої допомоги. Про стан дитини поки нічого не відомо.

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Нагадаємо, нещодавно в Києві хлопець під час поїздки на електросамокаті впав і напоровся на металевий паркан в області грудей.

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Крім того, в минулому році в Одесі дитина на дитячому майданчику натрапила на штир і потрапила в реанімацію.

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