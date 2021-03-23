Розбивалася вщент: у Чернівецькій ОДА з вікон летіли меблі (відео)

Працівники не хотіли нести меблі з четвертого на перший поверх

У Чернівцях з вікон четвертого поверху обласної державної адміністрації кидали столи.

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Відповідне відео оприлюднив депутат Артем Жук на своїй сторінці в Facebook.

На записі видно, як з вікна четвертого поверху викидають столи, які летять вниз і розбиваються вщент.

В агентстві з обслуговування приміщення пояснили, що зараз в адміністрації відбуваються процеси реорганізації, пише АСС. У приміщенні міняли старі меблі, деякі потрібно було викинути.

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А "меблепад" – це людський фактор: мовляв, слюсарям важко спускати меблі з четвертого поверху, тому вирішили прискорити цей процес.

"Те, що не піддається ремонту, вирішили віддати в котельню. У них котел на дровах. Проте спрацював людський фактор. У нас всього 3 слюсарі, їм важко постійно спускатись-підніматись", – зазначили в агентстві.

При цьому уточнили, що зауваження працівники отримають.

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