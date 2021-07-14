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Розірвав і потоптався. На Волині хлопець поглумився над прапором України

14 липня 2021 14:08

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Правоохоронці вже почали кримінальне провадження – як можуть покарати порушника

У Волинській області п'яний 19-річний хлопець пошкодив флагшток, розірвав державний прапор України, після чого потоптався по ньому.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Інцидент стався на залізничній станції "Горохів" в селищі Мар'янівка Луцького району.

На наругу над прапором порушнику загрожує від 17 до 68 000 гривен штрафу або до шести місяців арешту, або ж до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські почали розслідування за статтею "Наруга над державними символами". Зараз копи з'ясовують всі обставини злочину.

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Нагадаємо, раніше в центрі Києва невідомий чоловік зірвав прапор України з фасаду будівлі державної установи. Тепер його розшукують.

Крім того, у Вінницькій області на території Меморіалу Слави в смт Тиврів чоловік осквернив державний прапор України, витерши об нього руки.

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