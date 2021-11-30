Вирішив вибачитись? Організатор БДСМ-вечірки розповів, чому влаштував веселощі

Блогер каже, що засмутив не лише мільйони українців, а й рідних. За його словами, батьки дуже розчаровані

Блогер запевняє, що назви у вечірки не було / Фото: Колаж: Сьогодні

Блогер Олександр Заліско, який влаштував гучну вечірку на честь свого дня народження у День пам'яті жертв голодоморів, розповів, що останні три дні були для нього вкрай важкими, адже він отримує величезну кількість негативних коментарів через ситуацію, що склалася.

Про це пише "ТСН".

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Він називає своєю величезною помилкою те, що під час планування не звернув уваги, що у цей день ще щось відбувається.

"Через тупість і неуважність не подивився, що в цей день – День пам'яті", – зауважив блогер.

Запевняє також, що й назви у вечірки не було, а те, що зараз розходиться в Мережі "Голодна туса" – це просто висмикнута з контексту фраза.

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За його словами, батьки дуже розчаровані, і мама не перестає плакати вже другий день. Свої вибачення він висловлював і їй.

Крім того, блогер відчув на собі не лише на словах обурення суспільства, адже від контрактів відмовилося чимало брендів. Відтак він залишився без основного прибутку для блогерів.

Що загрожує блогеру

За порушення карантинних обмежень складено протокол.

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Протокол склали за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину стосовно людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тепер Заліско загрожує штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень.

Що відомо про вечірку

27 листопада Олександр Заліско голосно відсвяткував свій день народження у Будинку вчителя у Львові – з еротичними танцями, акробатами та діджеями. Вів захід відомий ведучий Володимир Остапчук.

Після того, як блогер почав публікувати відео з вечірки у своїх соцмережах, на нього навалилася хвиля критики. Львівській громадськості не сподобалося, що захід відбувався в офіційний день скорботи, також один із гостей подарував Заліско квиток на шоу російського стендап-коміка Павла Волі у Німеччині.

На що Заліско відповів, що "не вибирав день, коли йому народжуватись" і що він святкуватиме свій день народження "як хоче". Після цього він продовжив викладати відео зі свята у своїх сторіс.

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