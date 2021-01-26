Вирішила народжувати з "духовної акушеркою": у Рівному померла породілля (відео)

У Рівному після домашніх пологів померла породілля. Жінка вирішила народжувати без допомоги медиків і стекла кров'ю. До лікарні її доставили занадто пізно.
За словами сім'ї, жінка вирішила народжувати сама, і вони покликали на домашні пологи так звану духовну акушерку.
Це людина без медичної освіти. За даними поліції, це консультантка з домашніх пологів Джаміля. Її поліція не затримувала, але свідчення записала.
Сама породілля і її чоловік були членами організації, яка сповідує щільний контакт з природою і заперечує стандартну медицину. Тому зволікали і не телефонували до лікарів, навіть коли жінці стало погано після пологів.
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Потерпіла була проти, щоб лікарі надавали допомогу. Сподівалася, що сама впорається. Чоловік до певного етапу поділяв думку дружини.
Сьогодні жінку поховали. Її син живий. Малюк вагою чотири з половиною кілограми зараз в реанімації Рівненського пологового відділення. Це друга дитина в сім'ї.
Справу розслідують за двома статтями: "Умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок" і "Ненадання допомоги". Підозру нікому не оголошували.
За результатами судмедекспертизи стане ясно, хто відповідатиме за смерть жінки – чоловік, рідна сестра, яка також була присутня під час домашніх пологів, або "духовна акушерка".
Раніше повідомляли, що в Києві оголосили підозру анестезіологу, через якого померла породілля.
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