Вирішила народжувати з "духовної акушеркою": у Рівному померла породілля (відео)

Потерпіла була проти, щоб лікарі надавали допомогу

У Рівному після домашніх пологів померла породілля. Жінка вирішила народжувати без допомоги медиків і стекла кров'ю. До лікарні її доставили занадто пізно.

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За словами сім'ї, жінка вирішила народжувати сама, і вони покликали на домашні пологи так звану духовну акушерку.

Це людина без медичної освіти. За даними поліції, це консультантка з домашніх пологів Джаміля. Її поліція не затримувала, але свідчення записала.

Сама породілля і її чоловік були членами організації, яка сповідує щільний контакт з природою і заперечує стандартну медицину. Тому зволікали і не телефонували до лікарів, навіть коли жінці стало погано після пологів.

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Потерпіла була проти, щоб лікарі надавали допомогу. Сподівалася, що сама впорається. Чоловік до певного етапу поділяв думку дружини.

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Сьогодні жінку поховали. Її син живий. Малюк вагою чотири з половиною кілограми зараз в реанімації Рівненського пологового відділення. Це друга дитина в сім'ї.

Справу розслідують за двома статтями: "Умисне вбивство" з позначкою "нещасний випадок" і "Ненадання допомоги". Підозру нікому не оголошували.

За результатами судмедекспертизи стане ясно, хто відповідатиме за смерть жінки – чоловік, рідна сестра, яка також була присутня під час домашніх пологів, або "духовна акушерка".

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Раніше повідомляли, що в Києві оголосили підозру анестезіологу, через якого померла породілля.

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