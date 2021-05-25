Санкції РНБО в дії. На Закарпатті затримали іноземця з чорного списку (фото)

На Закарпатті затриманий іноземець з санкційного списку РНБО. Фото: facebook.com/gudmszk
Міграційна служба Закарпаття спільно з поліцейськими затримала в Ужгороді громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку осіб під номером 600. Іноземцю скасований дозвіл на проживання і приймається рішення про примусове видворення з України.
Про це в Facebook повідомила Державна міграційна служба в Закарпатській області.
"Це зумовлено тим, що дії даної особи становлять загрозу національній безпеці України, безпеці громадського порядку, що є необхідним для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України", – йдеться в повідомленні.
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На Закарпатті затримали іноземця з санкційного списку. Фото: facebook.com/gudmszk
Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України 14 травня ввела санкції стосовно понад півтисячі так званих "злодіїв в законі" і "кримінальних авторитетів".
Було складено два різних чорних списки. До першого потрапили 557 імен, з них 542 – іноземці, а 15 – громадяни України. До другого – 111 іноземних "авторитетів".