Секс за 100 тис. грн на ратуші Івано-Франківська: чи є попит на нову послугу

Для того щоб піднятися на оглядовий майданчик ратуші, потрібно подолати 166 сходинок

В Івано-Франківську на оглядовому майданчику Ратуші пара кохалася. Весь процес зняв місцевий блогер і виклав в мережу. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків запропонував ввести нову послугу для городян і туристів – 100 000 гривень за любов на міській ратуші.

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Чи є попит на нову послугу, розповідає "Сьогодні".

Жінка, яка продає квитки на оглядовий майданчик, не на камеру зізналася – молодих людей пам'ятає, вели себе чемно і були тверезими. На майданчик з алкоголем не пускають.

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Для того, щоб піднятися на оглядовий майданчик Івано-Франківської ратуші, потрібно подолати 166 сходинок. Зазвичай тут дуже людно. Десятки людей щодня піднімаються, щоб помилуватися красивими видами Івано-Франківська. Однак в той день на ратуші, на диво, не було ні душі. Цим і скористалися молоді – їм ніхто не завадив.

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А ще тут – дуже холодно і вітряно. У день, коли парочка, ймовірно, зайнялася любов'ю на висоті 33 метри, було всього кілька градусів тепла. Мабуть, тому, судячи з відео, любили молоді люди недовго.

На відео майже відразу відреагував мер на своїй сторінці в Facebook.

"Нову послугу введемо на ратуші! 100000 грн за заняття любов'ю на тлі панорами міста!", – сказав він.

За словами Марцінківа, всі кошти підуть на реставрацію ратуші. Він додав, що у нього є ідея доручити це – КП Центр розвитку міста та рекреації.

За пів доби пост міського голови набрав понад тисячу переваг і сотні коментарів. Одні питали, буде знижка для пенсіонерів, інші жартували, що потрібно більш високу ціну ставити, треті – уточнювали, кому платити – мерія буде платити парі за заняття любов'ю або все ж кілька – за можливість зробити це на висоті пташиного польоту. Але поки бажаючих зайнятися коханням за сто тисяч гривень на міській ратуші не знайшлося.

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Однак поліції не до жартів. Секс на ратуші – це хуліганство. Тому вже шукають обох правопорушників, щоб оштрафувати.

Відео: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що в Кременчуці кілька зайнялася сексом в авто на очах у поліції. Водій не вийшов з авто, закрився і, щоб уникнути відповідальності, почав займатися любов'ю з жінкою, яка сиділа поруч.

Також нагадаємо, очевидець зняв на відео секс в автомобілі ООН. В Організації Об'єднаних Націй почала розслідування інциденту.

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