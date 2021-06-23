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З'їв його курку: у Рівненській області шкуродер молотком вбив сусідського собаку

23 червня 2021 17:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Місцевий житель проломив череп собаці – він зізнався у злочині і дав свідчення

Житель Рівненського району забив сусідського собаку, тому що тварина з'їла його курку, а власник не хотів розплачуватися. Тепер чоловіка судитимуть, йому загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Інцидент стався у травні цього року в селі Велике Поле. Коли курка 40-річного чоловіка вийшла з двору, сусідський пес накинувся і задушив її.

Після цього господар птаха зайшов у двір 58-річного сусіда, відкрив дверцята в будці, притиснув собаку дверима і кілька разів ударив молотком по голові. Коли переконався, що тварина не подає ознак життя, пішов.

/ Фото: Нацполиция

Ветеринари заявили, що порушник розбив череп собаки і пошкодив мозок, це і призвело до загибелі.

/ Фото: Нацполиция

Господар чотирилапого побачив це і відразу повідомив у поліцію. За фактом жорстокого поводження з тваринами чоловікові повідомили про підозру. Він зізнався у скоєному і співпрацював з поліцією.

З огляду на пом'якшувальні обставини, тепер йому загрожує від 17 до 51 000 гривен штрафу або арешт до шести місяців, або до трьох років обмеження волі. Справу вже направили до суду.

Нагадаємо, раніше в Житомирі місцевий житель викинув цуценя з третього поверху. Тварину намагалися врятувати ветеринари, але вона загинула.

Крім того, у Чернівцях хлопець стріляв по бездомним собакам зі зброї.

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