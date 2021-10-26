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Школи Львова переходять на дистанційне навчання – дата

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 17:45
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У такий спосіб влада бореться з поширенням коронавірусу
Школи переходять на дистанційну систему. Фото: колаж "Сьогодні"
Школи переходять на дистанційну систему. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові у понеділок, 1 листопада, усі школи переходять на дистанційне навчання. У такий спосіб влада бореться з поширенням коронавірусу.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

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Школи йдуть на дистанційку

Комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення запровадити дистанційне навчання у школах Львова після завершення канікул у понеділок, 1 листопада.

Варто зазначити, що дитячі садки працюватимуть і надалі в очному режимі.

"Комісія ухвалила рішення, що з понеділка всі школярі переходять на дистанційне навчання. Це початкова школа та старші класи. Очно – лише наші дитсадки", – наголосив Садовий.

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Школярі йдуть на канікули в Україні. Фото: Горожанин-ИНФОРМ
Школярі йдуть на канікули в Україні. Фото: Горожанин-ИНФОРМ

Ситуація з коронавірусом в Україні

Минулої доби, 25 жовтня, в Україні зафіксували 19 120 нових випадків COVID-19.

Усього інфекцію підтвердили у 2 803 159 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 734 жителі України (загалом – 64 936). Вилікувати вдалося 2 390 112 інфікованих (9738 – за останню добу).

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