Ситуація з COVID-19 на Прикарпатті залишається напруженою – Шмигаль

В Івано-Франківській області ситуація з коронавірусом залишається напруженою.
Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.
За його словами, тільки за останню добу було 515 нових хворих, а в більшості лікарень і зовсім немає вільних місць.
"Було проведено регіональну комісію з питань ТЕБ та НС за участю головного державного санітарного лікаря. Завтра планується проведення державної комісії ТЕБ та НС про прийняття ще низки заходів, які відповідають червоному рівню карантину", – сказав Шмигаль.
Зростання хворих фіксується у Вінницькій області та на Закарпатті.
До речі, вакцина від коронавірусу буде в Україні найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський прискорив процес поставок.
19 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Індії для проведення переговорів з виробником вакцин від коронавірусау про додаткові дози.
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