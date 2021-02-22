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Ситуація з COVID-19 на Прикарпатті залишається напруженою – Шмигаль

22 лютого, 14:29

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

У лікарнях не залишається місць для хворих

В Івано-Франківській області ситуація з коронавірусом залишається напруженою.

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Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає прес-служба Офісу президента.

За його словами, тільки за останню добу було 515 нових хворих, а в більшості лікарень і зовсім немає вільних місць.

"Було проведено регіональну комісію з питань ТЕБ та НС за участю головного державного санітарного лікаря. Завтра планується проведення державної комісії ТЕБ та НС про прийняття ще низки заходів, які відповідають червоному рівню карантину", – сказав Шмигаль.

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Зростання хворих фіксується у Вінницькій області та на Закарпатті.

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До речі, вакцина від коронавірусу буде в Україні найближчим часом. Президент України Володимир Зеленський прискорив процес поставок.

19 лютого міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Індії для проведення переговорів з виробником вакцин від коронавірусау про додаткові дози.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Закарпаття Івано-Франківськ коронавірус Денис Шмигаль
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