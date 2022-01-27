Казковий дракон у в'язниці. Волинські засуджені зліпили снігову істоту (фото)

В одній із колоній провели конкурс снігових постатей, у якому перемогли ув'язнені соціально-психологічної служби

Волинські в'язні зліпили зі снігу міфічного дракона / Фото: Колаж: Сьогодні

У "Маневицькій виправній колонії (№42)" у Волинській області серед засуджених провели конкурс снігових фігур.

Про це повідомляє "Маневицька виправна колонія" у Facebook.

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У повідомленні зазначили, що природа порадувала всіх нас у січні цього року хорошими зимовими днями зі снігопадами та хуртовиною.

"Погодні умови дозволили адміністрації державної установи "Маневицька виправна колонія (№42)" згідно із вказівкою Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України організувати серед засуджених конкурс снігових фігур", – додали у повідомленні.

За результатами конкурсу в установі перемогли засуджені відділення соціально-психологічної служби №1 зі своєю сніговою фігурою казкового дракона.

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Засуджені волинської колонії перемогли у конкурсі колядок

У період Новорічних та Різдвяних свят із засудженими, які утримуються в державній установі "Маневицька виправна колонія (№42)", було проведено комплекс духовно-просвітницьких та культурно-масових заходів.

І ув'язнені цієї ж колонії перемогли у конкурсі колядок серед засуджених.

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