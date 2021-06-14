Смертельна риболовля у Тернопільській області: знайшли тіла обох підлітків

У Тернопільській області рятувальники знайшли тіла обох підлітків – Сюсяйла Ігоря і Харука Петра, які ще минулого тижня пішли на нічну риболовлю і не повернулися.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів речник поліції у Тернопільській області Сергій Крета.

За словами правоохоронця, 16-річні хлопці спочатку закинули снасті, а вночі попливли на човні перевіряти улов. Тіло другого хлопчика підняли водолази.

"Знайшли тіло і другого підлітка (Петра, – Ред.). Раніше вони закинули рибальські снасті, а потім вночі на човні вирушили перевіряти улов і потонули, випавши з човна. Жахлива трагедія", – сказав Крета.

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Місцеві жителі розповіли сайту beztaby.te, що хлопці разом вчилися і дружили. Місцевий житель Іван зазначив, що загиблий Ігoр був з хорошої сім'ї, але у них цього року сталося вже дві трагедії.

"У нього 1 лютoгo батько помер, йому було лише 42 роки, за ним пішла і бабуся. А тапер така біда сталася з Ігoрем. Дуже шкода маму", – сказав житель села Іван.

Нагадаємо, у Покрові Дніпропетровської області 8-річного хлопчика, який загубився тиждень тому, знайшли мертвим.

Підозрюваний у вбивстві – один із залицяльників його матері. На такий вчинок чоловік зважився після сварки з коханою – вона нібито відмовила йому в близькості.