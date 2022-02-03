Смертельна ДТП із автобусом під Львовом: водій міг бути під наркотиками (відео)

Автомобіль Skoda Octavia виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з автобусом

Під Львовом сталася смертельна ДТП

У Львівській області у селі Рясне-Руське зіткнулися легковик та приміський автобус. Один із водіїв загинув на місці. Шістьох пасажирів маршрутки госпіталізували.

Про це повідомляється у випуску Сьогодні.

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Як сталася аварія?

ДТП сталася близько 8:00 3 лютого. Приміський автобус Львів – Зелів віз людей із села, до в'їзду до міста залишалося лише кілометр. Назустріч автобусу виїхав легковий автомобіль та протаранив його.

З9-річний водій легковика загинув на місці. Від удару перед автомобіля зім'яло вщент. Тіло витягували рятувальники.

Що із пасажирами?

На момент аварії в салоні маршрутки було 11 пасажирів – 5 з травмами різного ступеня тяжкості забрала швидка.

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"Це всі жінки від 19 до 65 років. Одна пацієнтка госпіталізована до ЛОР-відділення з діагнозом відкритий перелом кісток носа, одна пацієнтка на дообстеженні, їй проводиться КТ – у неї підозра на відкритий перелом кісток черепа. Іншим пацієнтам надали амбулаторну допомогу та відпустили з легкими травмами голови – це забої м'яких тканин обличчя", – розповів нейрохірург Першого територіального медичного об'єднання Львова Юрій Фліс.

За інформацією зі своїх джерел – водій легковика міг бути під дією наркотиків, а в момент аварії він або заснув, або вже був мертвий. Наразі це з'ясовує слідство.

Причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

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