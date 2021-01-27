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Збирає показники пацієнтів і передає лікарю: у Львові тестують новий додаток (відео)

27 січня, 17:25

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Додаток показує динаміку показників за день

У Львові розробили додаток для смартфонів, який передає лікарю показники кисню пацієнтів. Його створили, щоб полегшити роботу медиків, які борються з COVID-19.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Програму вирішили створити четверо вчених "Львівської політехніки".

За допомогою смартгодинника можна цілодобово моніторити рівень кисню у крові, пульс і частоту дихання. Дані відразу надходять в інтернет-базу через мобільний додаток.

"Ми постворювали групи, я наприклад, свою назвав, Гаваньо- лікар. Додали туди своїх колег. Дивлюся за ними. Чи все з ними в порядку, які у них там показники. Можу навіть написати, чим ти займаєшся, у тебе пульс дуже високий", – сказав аспірант Богдан Гаваньйо.

Автори проекту кажуть, що цінність програми в тому, що лікар може побачити динаміку стану пацієнта. Йому потрібен смартфон і пристрій, який вимірює показники стану здоров'я: фітнес-браслет, смартчаси або пульсоксиметр.

Відео: Сьогодні
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Новим додатком зацікавилися у Львівському обласному госпіталі ветеранів війни та репресованих. І запропонували провести тестування.

"Якщо є 20 пацієнтів наприклад, одна медсестра по черзі обходить їх і записує ці показники. Якби, звичайно, вона мала ці показники на моніторі, їй би не так часто треба було заходити до пацієнта", – пояснив заступник директора госпіталю Андрій Сав'юк.

Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили 3776 нових випадків інфікування коронавірусом.

Крім того, за тиждень у світі від COVID-19 померли майже сто тисяч людей.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Львів медики лікарі політехнічний інститут додаток коронавірус
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