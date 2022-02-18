Зірваний дах і падаючі дерева: Прикарпаття атакувала негода (фото)

На щастя, постраждалих та загиблих внаслідок сильного вітру немає

В Україні вирує погана погода. Фото: колаж "Сьогодні"

На Прикарпатті 17 лютого розбушувалася негода. Внаслідок сильного вітру в деяких будівлях зірвало дах.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Реклама

Наслідки негоди на Прикарпатті

У селі Пнів Івано-Франківської області шквальний вітер зірвав дах у спортзалі та котельні ліцею на площі 180 м2.

Ураган зірвав дах ліцею. Фото: "Суспільне"

Реклама

Також у Бурштині на Івано-Франківщині ураган повалив дерево, яке впало на маршрутний мікроавтобус на стоянці. На щастя, постраждалих та загиблих немає.

На мікроавтобус упало дерево. Фото: ДСНС України

Реклама

Крім того, у селі Білі Ослави Івано-Франківської області дерево впало на дах школи.

Дерево впало на дах школи. Фото: ДСНС України

В Україні вирує негода. Без світла залишилися мешканці чотирьох областей

Станом на 18 лютого у кількох областях України відключили електрику. Це пов'язано з поганими погодними умовами – сильні пориви вітру.

18 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (пориву вітру) знеструмлено 90 населених пунктів у 4 областях: