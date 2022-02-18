Зірваний дах і падаючі дерева: Прикарпаття атакувала негода (фото)

На Прикарпатті 17 лютого розбушувалася негода. Внаслідок сильного вітру в деяких будівлях зірвало дах.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Наслідки негоди на Прикарпатті
У селі Пнів Івано-Франківської області шквальний вітер зірвав дах у спортзалі та котельні ліцею на площі 180 м2.
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Ураган зірвав дах ліцею. Фото: "Суспільне"
Також у Бурштині на Івано-Франківщині ураган повалив дерево, яке впало на маршрутний мікроавтобус на стоянці. На щастя, постраждалих та загиблих немає.
На мікроавтобус упало дерево. Фото: ДСНС України
Крім того, у селі Білі Ослави Івано-Франківської області дерево впало на дах школи.
Дерево впало на дах школи. Фото: ДСНС України
В Україні вирує негода. Без світла залишилися мешканці чотирьох областей
Станом на 18 лютого у кількох областях України відключили електрику. Це пов'язано з поганими погодними умовами – сильні пориви вітру.
18 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (пориву вітру) знеструмлено 90 населених пунктів у 4 областях:
- Львівська – 68,
- Чернігівська – 11,
- Житомирська – 6
- Черкаська – 5.
Наразі до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Що робити під час сильного вітру?
- Зачиніть всі вікна у квартирі. Під час особливо сильних вітрів можна заклеїти вікна смужками скотчу по діагоналі скла.
- Опинившись на вулиці під час сильних поривів вітру, слід триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, а також дерев. Озирніться навколо, потрібно бути якомога далі від усього, що може відірватися, зламатися і впасти на голову.
- У разі сильного вітру необхідно сховатися в найближчому будинку (це може бути магазин, під'їзд будинку тощо).
- Варто особливо уважно стежити за тим, щоб не перебувати під великими деревами, особливо це стосується тополь, і не паркувати під ними автомобілі, оскільки дерево може впасти.
- Не слід користуватися ліфтом, бо вітер може обірвати дроти на вулиці, через що відключиться електрика.