Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и ціна iPhone13: що нового и ціна 💥 Загострення на Донбасі ⚽ Буде-Глімт - Зоря: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Стало відомо, в якому стані постраждалі під час вибуху снаряда в Карпатах

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
16 вересня, 12:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На місці події виявили вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, і уламки металу з корозією
Там, де вибухнув снаряд, проходила Лінія Арпада (оборонна лінія). Фото: колаж "Сьогодні"
Там, де вибухнув снаряд, проходила Лінія Арпада (оборонна лінія). Фото: колаж "Сьогодні"

У Карпатах внаслідок вибуху снаряда часів Першої світової війни під час розпалювання багаття загинули дві людини, ще чотири – сильно постраждали. З'явилися подробиці про їх стан.

Як повідомляє ТСН, це жінки, вони перебувають у відділенні екстреної медичної допомоги та медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості.

Реклама

Постраждалі жінки зараз в шоковому стані, у них численні так звані вибухові травми – і опіки, і колото-різані рани. Травмовано різні ділянки тіла. Про загиблих досі відомо небагато – це чоловіки віком 29 і 36 років.

Що відомо про туристів

Група складалася з 12 людей, вони були місцевими – з Коломийського району та мали досвід мандрівок горами. Вони для ночівлі зупинилися на полонині "Під Берди" поблизу села Вороненка Надвірнянського району, розвели багаття та майже 5 годин спокійно грілися біля нього, а потім почали збирати у лісі дрова, хмиз та підкидати у вогонь. І от тоді власне і стався вибух.

Про вибух

Один з потерпілих розповів рятувальникам, що вибухова хвиля була дуже сильна, що їх аж порозкидало, а дехто навіть знепритомнів. Коли прийшли до тями, викликали вже рятувальників та медиків. Своєю чергою рятувальники від місцевих дізналися, що раніше на цій полонині знаходили і гранати, і осколки бойових снарядів часів минулих воєн. Але стверджувати, що у багатті вибухнуло щось саме таке, поки не можна, оскільки це мають встановити експерти, які вже виїхали на місце трагедії.

Що кажуть в поліції

Реклама

Відомо, що на зазначеній території, де відпочивали туристи, проходила Лінія Арпада (оборонна лінія). На місці події виявили вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, і уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряда часів Першої світової війни.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. У справі будуть призначені експертні дослідження, внаслідок яких поліцейські з'ясують всі обставини події.

Читайте також:

Реклама

Під Одесою на міському пляжі спливла морська міна (фото, відео)

Коротко про інцидент:

  • Вибух стався 15 вересня близько 21:20 поблизу с. Вороненко. Там відпочивала група з 12 туристів (з них 2 дітей 2016 і 2018 р.н., вони не постраждали).
  • Вранці в четвер, 16 вересня, травмованих перемістили до підніжжя гори і передали медичним працівникам для госпіталізації.
  • Зазначається, що для пошуку і транспортування постраждалих від ДСНС залучалося 30 осіб та 6 одиниць техніки.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області в лісосмузі правоохоронці виявили схрон зі зброєю і боєприпасами.

Також нагадаємо, понад сто одиниць набоїв виявили працівники Тернопільського відділу поліції у сумці, знайденої в центрі міста.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

16 вересня 1991. В селі Романівка на Житомирщині відкрито літературно-меморіальний музей-садибу родини Рильских...

Зануритись у той день
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.65

Євро (€)

31.52

Російський рубль (₽)

0.37

Якою буде погода у вересні
Прогноз на цілий вересень
Дізнатися
COVID-19 в Україні
5 744 випадків за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Як зміцнити здоров'я дитини восени
Запитай у лікаря
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Принц Гаррі та Меган Маркл на обкладинці Time
SHOW MUST GO ON

Emmy Awards

19 вересня

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня
Осінь у великому місті
Головні івенти вересня
Спланувати дозвілля
Ідея для відпустки в Україні
Куди поїхати у подорож на авто
Топ-4 напрямки
Гороскоп
Твій гороскоп на вересень

Овен

Телець

Близнюки

Рак

Лев

Діва

Терези

Скорпіон

Стрілець

Козеріг

Водолій

Риби
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти