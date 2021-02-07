Зіткнення на дорозі в Тернопільській області: постраждало семеро людей (фото)

Семеро дорослих і двоє неповнолітніх дітей сьогодні вранці потрапили в ДТП на автодорозі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль біля села Зелена.
Про це повідомляє Тelegram-канал МВС України.
За попередньою версією, ДТП сталося через тяжкі погодні умови та замети.
Читайте також: "Поліцейський у смартфоні": в Україні тестують нову систему фіксації порушень ПДР
"В Україні погіршуються погодні умови, тому будьте вкрай обережні на дорозі!" – звернулися до громадян співробітники МВС.
Раніше в Одесі в ДТП потрапило відразу шість автомобілів. Постраждала одна людина.
А у Вінницькій області поліцейські затримали водія вантажівки, який збив пішохода й кинув його тіло в річку.
У Запоріжжі поліція розшукує водія маршрутки, який скоїв ДТП. Чи правда, що водій був п'яний і що не вперше здійснив ДТП із потерпілими, – дивіться в нашому сюжеті:
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк