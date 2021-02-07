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Зіткнення на дорозі в Тернопільській області: постраждало семеро людей (фото)

7 лютого, 13:31

Ольга Литвин Ольга Литвин

Попередня причина ДТП – тяжкі погодні умови

Семеро дорослих і двоє неповнолітніх дітей сьогодні вранці потрапили в ДТП на автодорозі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль біля села Зелена.

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Про це повідомляє Тelegram-канал МВС України.

За попередньою версією, ДТП сталося через тяжкі погодні умови та замети.

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"В Україні погіршуються погодні умови, тому будьте вкрай обережні на дорозі!" – звернулися до громадян співробітники МВС.

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Раніше в Одесі в ДТП потрапило відразу шість автомобілів. Постраждала одна людина.

А у Вінницькій області поліцейські затримали водія вантажівки, який збив пішохода й кинув його тіло в річку.

У Запоріжжі поліція розшукує водія маршрутки, який скоїв ДТП. Чи правда, що водій був п'яний і що не вперше здійснив ДТП із потерпілими, – дивіться в нашому сюжеті:

Відео: Сьогодні

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ДТП Украина постраждалі замети тернопільська область
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