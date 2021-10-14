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СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Тепла чекати не варто. Синоптики попередили про похолодання у Львові

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
14 жовтня, 17:00
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Вночі в місті будуть заморозки, а також сильний вітер
Вночі погода опуститься до -1 / Колаж "Сьогодні"
Вночі погода опуститься до -1 / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 15 жовтня, у Львові буде хмарна погода, але без опадів. Також синоптики обіцяють прохолодний вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень стовпчики термометра будуть коливатися від 11 до 13 градусів тепла. Погода обіцяє бути хмарною, але без опадів.

Вночі також дощу не буде, але будуть заморозки. Температура повітря опуститься до -1 градуса. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду.

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