Тепла чекати не варто. Синоптики попередили про похолодання у Львові

Завтра, 15 жовтня, у Львові буде хмарна погода, але без опадів. Також синоптики обіцяють прохолодний вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Вдень стовпчики термометра будуть коливатися від 11 до 13 градусів тепла. Погода обіцяє бути хмарною, але без опадів.
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Вночі також дощу не буде, але будуть заморозки. Температура повітря опуститься до -1 градуса. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду.
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