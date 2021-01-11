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Тернопіль здався під натиском Кабміну і приєднався до локдауну

11 січня, 03:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Надал і далі наполягає, що в Тернополі низька захворюваність на коронавірус

Влада Тернополя, яка раніше відмовлялася приєднуватися до всеукраїнського локдауну у зв'язку з коронавірусом, таки здалася і вирішили з понеділка, 11 січня, запровадити у місті карантин.

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Про це повідомив у відеозверненні міський голова Сергій Надал.

Він заявив, що ухвалив рішення через вимоги Кабміну.

"Ми зробили все, щоб Тернопіль працював з 8 січня у звичайному режимі. Але наші пропозиція урядом не була підтримана. Я вважаю, що ситуація із захворюваністю на коронавірусів у кожному місті різна. У Тернополі вона не є критичною, проте Кабінет Міністрів вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх містах України", – сказав мер.

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Він зазначив, що міські школи "змушують" перейти на дистанційне навчання до 24 січня, але садки для дітей будуть відкриті. Підприємці також тепер будуть працювати тільки ті, робота яких дозволена постановою уряду.

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Нагадаємо, в Україні з опівночі 8 січня почався зимовий локдаун, який триватиме до 24 січня, проте Тернопіль та Черкаси спочатку відмовилисядотримуватися посилених карантинних обмежень.

Ми також повідомляли, що голова Тернопільської обласної держадміністрації Володимир Труш повторно заразився коронавірусом, що викликає COVID-19, після того як важко переніс цю недугу минулого року.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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Тернопіль карантин коронавірус Сергій Надал локдаун
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