Тищенко приїхав з перевіркою на Закарпаття – особливо його стурбував туалет (відео)

Нардеп в рамках робочого візиту відправився до державного кордону в ПП Тиса, де поспілкувався з керівником місцевої митниці

У суботу, 1 травня, нардеп від партії "Слуга народу" і голова Закарпатської обласної організації політсили Микола Тищенко під час робочої поїздки в Ужгород відправився до державного кордону в ПП Тиса. Там він змусив в.о. голови місцевої митниці Миколу Пожо заявити, що "угорці наші друзі".

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Про це повідомляє "НВ".

"Ви почуйте мене, будь ласка, це наші сусіди. Угорщина – це країна, яка є нашим головним стратегічним партнером. І не треба на них кивати, що вони в чомусь винні. Вони ні в чому не винні, вони наші друзі", – заявив Тищенко.

Потім він змусив главу митниці кілька разів повторити, що "угорці – наші друзі". Коли той виконав прохання, Тищенко наказав сказати це на двох мовах на камери.

"Всі чули? Керівник митниці сказав "угорці наші друзі". І щоб я більше не чув, що угорці в чомусь винні, тому що вони там щось пропускають, щось ні", – додав Тищенко.

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Після цієї заяви Тищенко серйозно занепокоївся туалетом. Він вирішив з'ясувати у Пожо, коли ж його добудують. Глава митниці сказав, що через місяць виділені на це кошти почнуть використовувати. Тищенко попросив його сказати це "всій країні".

На цьому перевірка Тищенка не закінчилася. Він підійшов до лінії кордону і стоячи однією ногою за нею запитав угорського прикордонника, як його справи. Потім обурився, чому в українських прикордонників немає таких же захисних костюмів від дощу, як у угорських.

"Я як представник президента, керівник політичної партії [на Закарпатті] приїхав підтримувати наші відносини, давати новий сенс нашим відносинам і налагоджувати дружні комунікації для того, щоб ми краще розуміли один одного", – вирішив пояснити мету свого візиту Тищенко угорському прикордоннику.

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