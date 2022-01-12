Третє місто за день. У львівських школах шукають вибухівку

Поліцейські міста встановлюють особу аноніма, який повідомив про замінування шкіл

У Львові "замінували" усі школи / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 12 січня, до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані всі школи Львова. Правоохоронці вже евакуюють всіх учнів та робітничих навчальних закладів.

Про це пише прес-служба поліції.

Реклама

Деталі

"Близько 11:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані школи у місті Львові. Правоохоронці обстежать приміщення кожного навчального закладу та прилеглі території, вже проводиться евакуація учнів та працівників шкіл",- йдеться у повідомленні.

На місцях працюють:

слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції,

спеціалісти-вибухотехніки,

кінологи,

співробітники інших служб поліції міста,

патрульні поліцейські.

Хвиля мінувань в Україні

Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:

Реклама

28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.

26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту "Одеса".

Цього ж дня, 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно.

А увечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона з обох боків. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.

Раніше ми писали: