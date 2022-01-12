Третє місто за день. У львівських школах шукають вибухівку

Сьогодні, 12 січня, до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані всі школи Львова. Правоохоронці вже евакуюють всіх учнів та робітничих навчальних закладів.
Про це пише прес-служба поліції.
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"Близько 11:00, до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновані школи у місті Львові. Правоохоронці обстежать приміщення кожного навчального закладу та прилеглі території, вже проводиться евакуація учнів та працівників шкіл",- йдеться у повідомленні.
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На місцях працюють:
- слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції,
- спеціалісти-вибухотехніки,
- кінологи,
- співробітники інших служб поліції міста,
- патрульні поліцейські.
Хвиля мінувань в Україні
Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:
- 28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.
- 26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту "Одеса".
- Цього ж дня, 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно.
- А увечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона з обох боків. Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.
Раніше ми писали:
- У Черкасах у всіх школах шукають вибухівку.
- У Дніпрі шукають вибухівку у всіх школах.