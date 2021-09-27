Три місяці жив в ТРЦ: у Львові правоохоронці впіймали італійського нелегала

Правоохоронці вже оштрафували нелегала і помістили в Волинський ПТПІ

У львівському ТРЦ "оселився" нелегал, його чекає депортація на батьківщину. Колаж: "Сьогодні"

У Львові правоохоронці виявили незаконного мігранта з Італії, який "оселився" в торгово-розважальному центрі.

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

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Ще в червні цього року Закарпатським ДМС було прийнято рішення про примусове повернення нелегала в Іспанію, однак він проігнорував цю вимогу. Так він "оселився" в одному з ТРЦ — спочатку на території паркінгу, а потім в приміщення комплексу.

Зараз чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності.

"Іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності згідно ч.1 ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вже оштрафували нелегала і помістили в Волинський ПТПІ (пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства) для встановлення особи та подальшого примусового повернення в країну походження.

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США депортують тисячі гаїтянських мігрантів

Раніше ми повідомляли, що в США прийняли рішення про вивезення мігрантів з Техасу, до якого останнього тижня стався приплив громадян Гаїті. Понад десять тисяч осіб зібралися в імпровізованому таборі під мостом, який з'єднує Дель-Ріо в Техасі з мексиканським Сьюдад-Акунья.

Місцеві чиновники забезпечили їх їжею і критичними послугами. У п'ятницю близько двох тисяч осіб відправили до імміграційних центрів.

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/ Фото: ВВС

Американський уряд повідомив, що збирається в неділю відправити мігрантів додому. Як заявила влада, така міра була введена, "щоб нелегальні мігранти були швидко взяті під варту" і вивезені з США "відповідно до законів і політики" країни.