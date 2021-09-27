Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
💪 Усик - чемпіон! 🚫 Скандальний закон про олігархів ⚡ Замах на Сергія Шефіра 👑 Фото учасниць Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Три місяці жив в ТРЦ: у Львові правоохоронці впіймали італійського нелегала

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
27 вересня, 13:34
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Правоохоронці вже оштрафували нелегала і помістили в Волинський ПТПІ
У львівському ТРЦ "оселився" нелегал, його чекає депортація на батьківщину. Колаж: "Сьогодні"
У львівському ТРЦ "оселився" нелегал, його чекає депортація на батьківщину. Колаж: "Сьогодні"

У Львові правоохоронці виявили незаконного мігранта з Італії, який "оселився" в торгово-розважальному центрі.

Про це повідомляє Поліція Львівської області.

Реклама

Ще в червні цього року Закарпатським ДМС було прийнято рішення про примусове повернення нелегала в Іспанію, однак він проігнорував цю вимогу. Так він "оселився" в одному з ТРЦ — спочатку на території паркінгу, а потім в приміщення комплексу.

Зараз чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності.

"Іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності згідно ч.1 ст.203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вже оштрафували нелегала і помістили в Волинський ПТПІ (пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства) для встановлення особи та подальшого примусового повернення в країну походження.

Реклама

США депортують тисячі гаїтянських мігрантів

Раніше ми повідомляли, що в США прийняли рішення про вивезення мігрантів з Техасу, до якого останнього тижня стався приплив громадян Гаїті. Понад десять тисяч осіб зібралися в імпровізованому таборі під мостом, який з'єднує Дель-Ріо в Техасі з мексиканським Сьюдад-Акунья.

Місцеві чиновники забезпечили їх їжею і критичними послугами. У п'ятницю близько двох тисяч осіб відправили до імміграційних центрів.

Реклама

/ Фото: ВВС

Американський уряд повідомив, що збирається в неділю відправити мігрантів додому. Як заявила влада, така міра була введена, "щоб нелегальні мігранти були швидко взяті під варту" і вивезені з США "відповідно до законів і політики" країни.

Нелегалів повинні взяти під варту
Нелегалів повинні взяти під варту / Фото: ВВС

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Дашборд
У тренді
Тести
Більше тестів
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

27 вересня 1991. XXII надзвичайний з'їзд ВЛКСМ, де було оголошено про припинення діяльності комсомолу...

Зануритись у той день
Опитування
Короновірус за тиждень

44 758

захворіло за тиждень в Україні

+36%

Вакцинація
Станом на 26 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 458 838
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 781 525
Всього введених доз 12 240 363
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,86
29,60
26,77
17,70
30,98
30,69
28,98
17,88
32,59
30,29
27,29
17,75
33,99
31,17
29,59
18,47
33,99
31,17
29,59
17,73
33,99
31,17
29,59
18,48
34,97
31,17
32,97
18,48
-
30,76
28,30
17,56
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.64

Євро (€)

31.22

Російський рубль (₽)

0.36

Українська Прем'єр Ліга
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
9
16:7
18
4
Олександрія
9
10:7
17
5
Зоря
9
20:9
17
6
Десна
9
13:14
16
7
Дніпро-1
9
13:12
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Металіст 1925
9
8:13
10
10
Рух
9
6:12
8
11
Колос
8
5:13
8
12
Інгулець
8
8:14
7
13
Львів
9
6:14
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
8
9:21
5
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Понеділок, 27 вересня
19:30
Пʼятниця, 1 жовтня
19:30
Субота, 2 жовтня
14:00
17:00
COVID-19 в Україні
3 007 випадків за добу
Докладніше
Комаровський в темі
Навіщо вакцинуватися від COVID-19, якщо перехворів
Запитай у лікаря

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
SHOW MUST GO ON

Тиждень моди у Парижі

27 вересня - 5 жовтня

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Біллі Айліш на обкладинці ELLE US
На замітку
Де зігрітися восени
Бути в курсі
ТОП-5 фавориток редакції
"Міс Україна-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
Осінь у великому місті
Головні концерти жовтня
Хочу співати і танцювати
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти