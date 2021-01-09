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Туристи, обережно! У Карпатах оголосили загрозу сходження снігових лавин

9 січня, 09:49

Ольга Литвин Ольга Литвин

Українці в локдаун вирушають відпочивати на курорт у Буковель

У горах Закарпатської області спостерігається значна сніголавинна небезпека.

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Про це попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 9 січня у високогір'ї східної частини Закарпатської області спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – ідеться в повідомленні.

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Ця інформація стане в нагоді як для місцевих мешканців, так і для всіх, хто збирається відпочивати в Карпатах під час локдауну.

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"Перший день локдауну. Добре, що гірськолижним курортам дозволили працювати, можна постояти в багатокілометровій черзі на Буковель", – прокоментував на своїй сторінці у Facebook фотографії з чергами з автомобілів журналіст Ярослав Іваночко.

Нагадаємо, сьогодні в декількох областях України очікують на дощ і мокрий сніг.

Більше про погодні катаклізми дивіться в нашому сюжеті:

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Буковель Карпати Украина небезпека Західна Україна снігова лавина
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