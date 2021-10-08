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Біля Львова знайшли масове поховання вбитих воїнів (фото)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
8 жовтня, 16:47
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Археологи знайшли кілька особистих речей воїнів під час розкопок
Тіла людей хаотично кидали в яму / Колаж "Сьогодні"
Тіла людей хаотично кидали в яму / Колаж "Сьогодні"

Біля Львова археологи знайшли масове поховання воїнів УПА. Всього ексгумували 16 останків.

Про це повідомляє меморіально-пошуковий центр "Доля".

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Що відомо про останки

  • Більшість чоловіків, яких знайшли, загинули в молодому віці через вогнепальні рани, отриманих в бою.
  • У кількох загиблих були травми, нанесені тупим предметом, які могли бути отримані незадовго до смерті, або в момент смерті.
  • Удари наносили в голову і обличчя тупим предметом, або прикладною гвинтівкою. Як правило, таким чином поводилися НКВДисти з затриманими, або пораненими воїнами.
  • У кількох бійців знайшли дрібні особисті речі.

Тіла загиблих воїнів забрали з поля бою і хаотично скинули в яму.

Поховання біля Львова. Фото: Меморіально-пошукового центру
Поховання біля Львова. Фото: Меморіально-пошукового центру "Доля"

Поховання біля Львова. Фото: Меморіально-пошукового центру
Поховання біля Львова. Фото: Меморіально-пошукового центру "Доля"

Поховання біля Львова. Фото: Меморіально-пошукового центру
Поховання біля Львова. Фото: Меморіально-пошукового центру "Доля"

Поховання біля Львова. Фото: Меморіально-пошукового центру
Поховання біля Львова. Фото: Меморіально-пошукового центру "Доля"

Стародавні поховання в Україні

У Переяславі Київської області археологи знайшли давні поховання , А також кістяні, керамічні та глиняні вироби різних періодів.

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Розкопки велися на ділянці 15 на 15 метрів, який викупили під будівництво місця торгівлі. Ця територія відноситься до "обхідними граду" давньоруського періоду та так званого "Нижнього" міста в XVII-XVIII століттях і має охоронний статус пам'ятки археології національного значення, тому перед будівельними роботами до дослідження залучили археологів.

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