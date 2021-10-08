Біля Львова знайшли масове поховання вбитих воїнів (фото)

Біля Львова археологи знайшли масове поховання воїнів УПА. Всього ексгумували 16 останків.
Про це повідомляє меморіально-пошуковий центр "Доля".
Що відомо про останки
- Більшість чоловіків, яких знайшли, загинули в молодому віці через вогнепальні рани, отриманих в бою.
- У кількох загиблих були травми, нанесені тупим предметом, які могли бути отримані незадовго до смерті, або в момент смерті.
- Удари наносили в голову і обличчя тупим предметом, або прикладною гвинтівкою. Як правило, таким чином поводилися НКВДисти з затриманими, або пораненими воїнами.
- У кількох бійців знайшли дрібні особисті речі.
Тіла загиблих воїнів забрали з поля бою і хаотично скинули в яму.
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Поховання біля Львова. Фото: Меморіально-пошукового центру "Доля"
Поховання біля Львова. Фото: Меморіально-пошукового центру "Доля"
Поховання біля Львова. Фото: Меморіально-пошукового центру "Доля"
Стародавні поховання в Україні
У Переяславі Київської області археологи знайшли давні поховання , А також кістяні, керамічні та глиняні вироби різних періодів.
Розкопки велися на ділянці 15 на 15 метрів, який викупили під будівництво місця торгівлі. Ця територія відноситься до "обхідними граду" давньоруського періоду та так званого "Нижнього" міста в XVII-XVIII століттях і має охоронний статус пам'ятки археології національного значення, тому перед будівельними роботами до дослідження залучили археологів.
Раніше ми писали:
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Також в Києві реставрували тисячолітні церковні фрески , До яких з молитвами зверталися ще Ярослав Мудрий і Володимир Мономах.