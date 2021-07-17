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Вбивав заради інтересу. На Львівщині чоловік застрелив двох осіб

17 липня 2021 15:10

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Обидва рази чоловік двічі вистрілив у свою жертву. ЗМІ пишуть, що мотивів у нього не було

Підозрюваного у вбивстві вже затримали. Колаж "Сьогодні"

Підозрюваного у вбивстві вже затримали. Колаж "Сьогодні"

У Львівській області затримали підозрюваного у двох вбивствах, у тому числі вбивстві 40-річного жителя Стрия Івана Гарбича.

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Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

За даними копів, у Стрию 17 липня біля церкви знайшли тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями в області грудей. В області почали спецоперацію і встановили особу другого загиблого – це 43-річний місцевий житель.

Поліцейські оглядають місце злочину. Фото: Нацполіція

Під час відпрацювання у місті копи помітили підозрілого чоловіка, який зупинив рейсовий автобус і поїхав у напрямку Сколе. Щоб не викликати у нього підозр, автобус зупинили патрульні вже за межею міста. У чоловіка знайшли обріз рушниці та набої.

Як пише Zaxid.net, стрілок не мав конфліктів зі своїми жертвами, він здійснював вбивства заради інтересу.

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Підозрюваного затримали, йому загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне.

Нагадаємо, у Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – у результаті загинула одна людина.

Крім того, у Харкові серед білого дня підстрелили чоловіка.

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