Вбивство патрульного на Донбасі: його колега зізнався у скоєному (фото)

Злочинцеві може загрожувати позбавлення волі на строк до 15 років

Резонансне вбивство патрульного на Донбасі. Фото: колаж "Сьогодні"

Патрульному, який застрелив свого колегу на Донбасі, оголосили про підозру. Правоохоронці затримали винуватця трагедії та знайшли знаряддя злочину.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

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Нові деталі трагедії

За інформацією поліції, вбитий 24-річний патрульний перебував на чергуванні на об'єкті, що охороняється. Вранці керівництво знайшло його мертвим, а табельна зброя поліцейського зникла.

Пізніше правоохоронці встановили особу підозрюваного вбивці, яким виявився колега патрульного.

Щоб уникнути відповідальності, злочинець збирався перетнути кордон і потрапити на територію Російської Федерації. Дорогою до пункту перетину поліцейського затримали.

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У підсумку у скоєному він зізнався і показав, де сховав знаряддя вбивства. Мотив злочину наразі встановлюється.

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Що загрожує зловмиснику?

Наразі слідчі оголосили 24-річному поліцейському про підозру. За вбивство йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 15 років.

Що сталося

На території адмінбудинку знайшли тіло патрульного поліцейського з ознаками насильницької смерті.

На місці події є сліди боротьби. Також невідомі вкрали пістолет патрульного.

Як ми з'ясували зі своїх джерел, патрульного поліцейського було вбито в будівлі, де невдовзі планували розмістити управління поліції.

"У будівлі вели ремонт, підготовчі роботи. Поліцейський охороняв її і, відповідно, перебував на службі сам. Наразі тривають посилені пошуки нападника", – повідомили сайту "Сьогодні" правоохоронці.

Куди поранили патрульного

Як ми з'ясували зі своїх джерел у правоохоронному відомстві, патрульного вбили пострілом у шию.

"Вбивцю поки що не знайшли, але робиться все для його затримання та з'ясування мотиву вбивства поліцейського", – повідомили правоохоронці.

Пропрацював у поліції зовсім небагато

Олександру Фахруддінову на момент смерті було 24 роки. Він почав працювати у команді патрульної поліції Луганської області в 2017 році.

"Він із честю виконував службові обов'язки. У нашій пам'яті він залишиться чесною та принциповою людиною, добрим другом і надійним колегою", – повідомили у патрульній поліції України.

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