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Вбивство при самозахисті в Тернопільській області. Ветерану АТО змінили запобіжний захід

17 травня, 15:23

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Суд в Тернополі лише частково задовольнив клопотання адвоката і змінив запобіжний захід ветерану АТО, який випадково вбив нападника

Тернопільський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветерану АТО, який захищаючись від нападників, які проникли в його будинок, випадково вбив одного з агресивних чоловіків. Йому призначили нічний домашній арешт.

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Про це повідомляє пресслужба суду.

Під час судового засідання з'ясувалося, що 24-річний учасник АТО допомагає матері і братові, які мають інвалідність. Адвокат підсудного просив не застосовувати до підозрюваного запобіжного заходу, як це вимагало обвинувачення. Однак суд лише частково задовольнив клопотання адвоката, призначивши ветерану нічний домашній арешт – від 22 год. до 7 годин. Також ветеран повинен здати свій закордонний паспорт.

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Нагадаємо, 24-річний Андрій П. підозрюється в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2-х років або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі до 2-х років.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що підозрюваний був змушений застосувати холодну зброю для самозахисту.

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