Вдарило струмом: у Рівненській області з-під вагонів дістали обгорілого 12-річного хлопчика (фото)

Рятувальники передали дитину у тяжкому стані працівникам швидкої допомоги

Дитину у тяжкому стані госпіталізували/Колаж: Сьогодні

У Рівненській області, де нещодавно автомобіль збив коляску з дитиною, поблизу залізничної станції рятувальники з поміж вагонів дістали підлітка, якого вразило електрострумом.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Рівненській області.

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Деталі інциденту

Випадок стався у місті Дубно. 9 листопада о 17:44 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що неподалік залізничного вокзалу в місті Дубно по вул. Залізнична дитину травмувало струмом. На місце інциденту направили черговий караул 5-ї державної пожежно-рятувальної частини Дубно. До прибуття рятувальників було відключено від електричного струму контактну лінію.

Що з дитиною?

Прибувши на місце виклику рятувальники встановили, що хлопця 2009 року народження вдарило струмом після чого він впав між вагони. Оглянувши його працівники Служби порятунку обережно дістали підлітка та передали працівниками швидкої медичної допомоги. 12-річного дубенчанина у важкому стані з електротравмою було доставлено в опіковий центр.

Рятувальники дістали хлопця з-поміж вагонів живим/Фото: Facebook/Головне управління ДСНС у Рівненській області

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У Полтавській області дівчинку вразило струмом на риболовлі

У Полтавській області в реанімацію госпіталізували 8-річну дівчинку. Її вразило струмом під час риболовлі.

Дівчинка закидала рибальський спінінг і зачепила лінію електропередачі. У неї діагностували враження електрострумом, опіки обох долонь і лівої гомілки. Потерпілу госпіталізували в реанімацію дитячої лікарні у Кременчуці.

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