Українка три роки затоплює сусідів: як боротися з водоспадами зі стелі

Мешканці будинку в Луцьку перемогли жительку, з квартири якої постійно тече

У Луцьку мешканці багатоповерхівки вже три роки плтерпають від сусідки, яка їх затоплює через несправні комунікації в квартирі.

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Доведені до відчаю люди подали на жінку до суду, але і це не допомогло – вона навідріз відмовляється вирішувати проблему і нікого не впускає до оселі.

Журналісти "Сьогодні" спробували зайти до її квартири разом з судовими виконавцями.

"Щодня забирається вода, можна сказати, відрами виноситься", – каже власник магазину на першому поверсі Володимир Вишняков.

Ми знайшли квартиру, з якої на голови сусідам вже три роки тече вода – на поріг тут нікого не пускають.

Тому потерпілі розповіли: їм відома причина вічного потопу – це наслідки невдалого ремонту.

"На півтора метри комунікації попереносила, щось неправильно зробила з каналізацією і воно все валить сюди", – стверджує Вишняков.

Відео: Сьогодні

Але чи правда це, перевірити неможливо. Власниця квартири всіляко уникає зустрічі з комунальниками.

"Водить нас за носа: то вона не з’являється, то вона ще десь там, то все нормально,

шукайте в іншому місці. Даний випадок критичний, такого ще в практиці у нас не було", – скаржиться головний інженер луцького ЖЕКу №3 Володимир Михайловський.

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Але, навіть маючи судове рішення, ремонтники не можуть дістатися дірявої труби. Власники затоплених квартир виграли колективний позов – суд постановив надати комунальникам доступ до житла, щоб безкоштовно відремонтувати комунікації. Але представників ЖЕКу, як і державних виконавців, знову чекали замкнені двері.

"Людина перешкоджає виконанню рішення суду, згідно з яким вона зобов’язана надати

допуск до квартири і встановити причини затоплення цієї квартири", – заявив старший державний виконавець Роман Постоловський.

Чому власниця проблемної квартири уникає безкоштовного ремонту труби, що протікає, новини "Сьогодні" запитали у її представника в суді. Але він і сам не зміг пояснити поведінку клієнтки – запевняє, що вона присягалася бути вдома і залагодити конфлікт із сусідами, але тепер перестала виходити на зв'язок.

Якщо найближчими тижнями вирішити ситуацію не вдасться, то державні виконавці повернуться і увійдуть в квартиру примусово. Поки що вони чекають, аби постанова суду набула чинності.

"Відповідно, вже заходить державний виконавець з понятими і залучаються працівники

ЖЕКу і поліції, які будуть присутні під час проведення виконавчих дій щодо примусового

виконання рішення суду", – попередив Постоловський.

Власники затоплених квартир припускають, що сусідка не хоче пускати комунальників, аби ті не

зіпсували її ремонту, через який страждає півбудинку – щоб дістатися до труби, доведеться зламати стіну, а діру господиня буде латати за свій рахунок.

Нагадаємо, що раніше аналогічна ситуація сталася в Києві, де жертвами затоплення стали жителі 12 поверхів.

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