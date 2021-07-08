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Віднесло течією на 5 км: на Закарпатті чоловік потонув у гірській річці

8 липня 2021 20:28

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Тіло загиблого знайшли через кілька днів пошуків – усі деталі з'ясовує поліція

На Закарпатті 29-річний місцевий житель потонув в річці Тиса. Його тіло через чотири дні знайшли і дістали рятувальники.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Загиблий – житель села Гетиня Берегівського району.

Зазначається, що про зникнення чоловіка заявили ще 4 липня, а знайшли 7 липня. Усі ці дні його шукали рятувальники. Тіло виявили на 5 км нижче від місця утоплення, його віднесло течією.

Наразі усі деталі трагедії з'ясовують правоохоронці.

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Нагадаємо, в Ізюмі Харківської області на місцевому пляжі сталася трагедія. Під час відпочинку потонув чотирирічний хлопчик.

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Також ми повідомляли, що в Рівненській області в річці потонули двоє людей. Батько намагався врятувати дочку, але не вмів плавати.

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