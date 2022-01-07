Забрало течією: на Закарпатті знайшли мертвим підлітка, який упав у річку

Сьогодні, 7 січня, у Рахівському районі Закарпатської області поліцейські знайшли зниклого 13-річного хлопця мертвим. Його кілька разів тому забрало течією.
Про це повідомляє поліція Закарпатської області.
Що відомо
Зник підліток 5 січня, коли у регіоні була негода. 24-річний чоловік разом із дитиною поверталися з лісу додому на підводі. Перетинаючи річку, стрімкий потік води почав розбивати візок. Вони обоє опинилися у водоймі.
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24-річний чоловік доплив до берега, а хлопчика забрало течію. Самостійно розшукати підлітка не вдалося.
Що кажуть у поліції
Тіло хлопчика без ознак насильницької смерті виявили неподалік берега річки, за 10 км від місця зникнення.
Наразі поліцейські встановлюють всі обставини смерті підлітка.
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