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Умови рівні не для всіх: у Тернополі протестують проти локдауну (відео)

11 січня, 12:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Підприємці вимагають дозволити їм працювати

У Тернополі місцеві жителі зібралися на акцію протесту проти введеного в Україні локдауну. Більшість протестувальників – представники малого і середнього бізнесу. Вони стоять під стінами будівлі Тернопільської ОДА.

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Про це повідомляє сайт "0352".

Зазначається, що мітинг у центрі міста почався о 9:45. Учасники акції заявляють, що через умови локдауну вони не можуть нормально вести бізнес і забезпечувати сім'ю. Також вони обурені тим, що в місті продовжують працювати окремі ресторани, власники яких, за їхніми словами, мають "особливі" привілеї.

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Так, учасники акції склали звернення, яке передадуть місцевій владі. Зокрема, протестувальники вимагають:

  • забезпечити рівні умови для всіх підприємців;
  • дозволити людям вести бізнес (відкрити магазини і кафе).
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Нагадаємо, раніше влада Тернополя відмовлялася вводити в місті додаткові обмеження.

Однак незабаром вони таки здалися і вирішили з понеділка, 11 січня, ввести в місті жорсткий карантин.

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Тернопіль підприємці протестуючі локдаун
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