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Утеплював будинок: в Рівному робочий зірвався з 8-го поверху

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
19 жовтня, 12:33
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Чоловіка відразу забрала "швидка", але він помер у лікарні
Очевидці побачили, що чоловік впав / Колаж "Сьогодні"
Очевидці побачили, що чоловік впав / Колаж "Сьогодні"

У Рівному з восьмого поверху багатоповерхівки зірвалася людина. Він був робочим, який утеплював будинок.

Про це пише "Рівне Медіа".

Подробиці

У поліції підтвердили факт нещасного випадку.

"У поліцію надійшло повідомлення від очевидців, що в Рівному на вулиці Соборна, 5а впав альпініст, який виконував ремонтні роботи на висоті 8-го поверху. Чоловіка забрала "швидка" ", – зазначила прес-секретар поліції області Юлія Мозоль.

Помер в лікарні

У медзакладі 60-річний чоловік помер від отриманих травм. Тіло направили в морг для встановлення причини смерті. Дану події слідчі кваліфікують як нещасний випадок (ч.1 ст. 115 КК).

Кожні 40 секунд одна людина вбиває себе

за даними ВООЗ, кожні 40 секунд у світі відбувається самогубство, близько 800 000 людина щорічно закінчують так життя.

У 2000 році в Україні сталося 32 самогубства на 100 000 людина, а в 2016-му цей показник зменшився до 18,5. Але незважаючи на це, Україна залишається серед країн з високим рівнем суїцидів.

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