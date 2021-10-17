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Вже завтра Львів закриється на карантин: що зміниться

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
17 жовтня, 12:08
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За словами мера, школярі міста йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада
У Львові посилять карантин
У Львові посилять карантин / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові з понеділка, 18 жовтня, почнуть діяти додаткові карантинні обмеження.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міський голова Андрій Садовий.

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"Якщо за 2 тижні ситуація із захворюванням не стабілізується, то з 1 листопада заклади зможуть відвідувати лише вакциновані або з наявним ПЛР-тестом" , – сказав мер Львова.

Які вводяться обмеження

  • Школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Це ж стосується установ позашкільної освіти, в тому числі музичних шкіл. Бібліотеки працюватимуть тільки на видачу книг.
  • Заборона на масові заходи, окрім тих, в яких учасники і організатори мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, 72 годин до початку заходу.
  • Театри, музеї, кінотеатри, галереї, філармонія, органний зал працюють тільки для відвідувачів з COVID-сертифікатом або негативним ПЛР-тестом. Кількість відвідувачів – не більше 50% від загального числа місць.
  • Спортзали, готелі і хостели будуть працювати на таких же умовах – повна вакцинація персоналу і наявність ПЛР-тесту.

Об'єктам торгівлі, перукарнях, салонах краси і торгово-розважальних центрів дозволять працювати за умови вакцинації персоналу або наявності негативних ПЛР-тестів. Заповнюваність не може перевищувати половини від торгових площ.

Установи громадського харчування зможуть працювати до 23:00 і за умови повної вакцинації персоналу або негативних ПЛР-тестів.

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Різкий стрибок COVID-19 в Україні

В Україні за останню добувиявили 16 309 нових випадків інфікування коронавірусів.

Всього інфекцію підтвердили у 2 578 394 людина. За минулу добу від COVID-19 помер 471 житель України (всього – 59 523). Вилікувати вдалося 2 304 361 інфікованого (6462 – за останню добу).

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17 жовтня 1991. Постановою Кабміну було створено спільний українсько-німецький консорціум «Чорнобильгабекінтербуд»

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