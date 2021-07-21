У Брюсселі сотні нелегалів оголосили сухе голодування. Вони не їдять вже два місяці

Протест мігрантів в Бельгії триває два місяці / Фото Reuters, Зоряни Степаненко ("Сегодня") / Колаж "Сегодня"

Протест 400 нелегальних мігрантів у Брюсселі перейшов на стадію, на якій він може закінчитися відставкою уряду Бельгії. Сотні вихідців з Пакистану, Лівії, Лівану, Сирії, Марокко з 23 травня відмовилися від їжі. А тепер вони перейшли до сухого голодування, переставши пити воду або сольовий розчин. Деякі зашили собі роти.

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Про це передає агентство Reuters.

Голодування мігрантів в столиці Бельгії / Фото Зоряни Степаненко, "Сегодня"

Протестують близько 400 мігрантів, які розмістилися в двох університетах і церкві. Представники медичної благодійної організації Medecins Sans Frontieres (MSF), яка взяла на себе опіку над ними, кажуть, що деякі з них можуть померти в найближчі дні.

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"Поки ще ніхто не помер, але багато хто вже на межі. Одній жінці потрібна була крапельниця. Лікарі, які до неї приїхали, сказали, що в будь-який момент вона може померти", – розповіла кореспондент "Сегодня" Зоряна Степаненко з Брюсселя.

У протестувальників багато прихильників / Фото Зоряни Степаненко, "Сегодня"

Більшість голодуючих проживають в Бельгії не один рік. Під час пандемії вони виявилися найбільш уразливими до економічних проблем. Нелегальний статус не дає їм права отримати компенсацію від уряду.

"Ми не збираємося проводити окрему політику для людей, які страйкують або займають приміщення. У нашій країні 150 тисяч мігрантів без документів, і було б неправильно робити винятки для 400 людей", – заявив молодший міністр із питань притулку та міграції Бельгії Семмі Махді.

Відмовляється робити будь-які послаблення і прем'єр-міністр Олександр де Кро. Дві з семи коаліційних партій, соціалісти і зелені, називають його "занадто негнучким і законослухняним". Вони загрожують вийти з коаліції в разі смерті когось із учасників протесту.

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Нагадаємо, що багато країн Європейського Союзу періодично стикаються з проблемами навколо нелегальних мігрантів. Взимку в Парижі (Франція) близько 300 людей зайняли приміщення непрацюючого дитячого садка в одному з районів міста з вимогою захистити їх від холоду і епідемії COVID-19.

Ще трохи раніше в Парижі група невідомих жорстоко побила 15-річного підлітка з України недалеко від Ейфелевої вежі. В результаті хлопець отримав травми: переломи рук, пальців, в декількох місцях був пробитий череп.