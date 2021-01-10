У Буковелі все так, як і раніше. Натовпи людей і нескінченні черги на підйомники

Найбільший карпатський гірськолижний курорт у жорсткий карантин працює майже у звичайному режимі.
Відео з камер у Буковелі наочно це показують.
Як і вчора, натовпи відпочивальників створюють нескінченні черги на підйомники.
Через масове скупчення туристів складно дотримуватися карантинних обмежень.
Раніше МОЗ попередив, що через активне переміщення українців у січні-лютому хворих на коронавірусну інфекцію буде більше, ніж зазвичай.
Нагадаємо, на час посилення карантинних обмежень українці масово вирушають відпочивати у Буковель, оскільки гірськолижним курортам дозволили працювати.
Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк