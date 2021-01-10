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У Буковелі все так, як і раніше. Натовпи людей і нескінченні черги на підйомники

10 січня, 14:22

Ольга Литвин Ольга Литвин

На третій день жорсткого карантину в Буковелі туристи не згадують про заборони

Найбільший карпатський гірськолижний курорт у жорсткий карантин працює майже у звичайному режимі.

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Відео з камер у Буковелі наочно це показують.

Як і вчора, натовпи відпочивальників створюють нескінченні черги на підйомники.

Через масове скупчення туристів складно дотримуватися карантинних обмежень.

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У Буковелі все так, як і раніше. Натовпи людей і нескінченні черги на підйомники

Раніше МОЗ попередив, що через активне переміщення українців у січні-лютому хворих на коронавірусну інфекцію буде більше, ніж зазвичай.

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Нагадаємо, на час посилення карантинних обмежень українці масово вирушають відпочивати у Буковель, оскільки гірськолижним курортам дозволили працювати.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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Буковель карантин порушення Украина гірськолижні курорти локдаун
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